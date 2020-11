Guinness revoca per contaminazione le lattine della nuova linea senz’alcol

I controlli hanno identificato «una contaminazione microbiologica» potenzialmente pericolosa

Per via di una «contaminazione microbiologica» potenzialmente pericolosa, il colosso della birra irlandese Guinness, ha rinunciato al lancio in commercio in Inghilterra, Scozia e Galles della nuova linea della celebre birra scura, come proposta ipocalorica.



Lattine di Guinness «0.0»

La contaminazione- si legge sul sito web di Guinness – «potrebbe rendere insicuro il consumo di alcune lattine Di



Guinness 0.0». Dai qui, il ritiro dal commercio come «misura precauzionale». «Ci dispiace che sia successo – si rammarica l’azienda – la produzione riprenderà solo quando saremo completamente soddisfatti di aver eliminato la causa del problema».