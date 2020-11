Luca Dini nuovo direttore di F e di Natural Style

Dini si dimette da Condè Nast Italia dopo quasi 18 anni per trasferirsi a Cairo Editore

Il manager, ha intrapreso la carriera a Oggi, successivamente è divenuto amministratore delegato, GQ, Glamour e, per più di 10 anni, di Vanity Fair.

Fedela Usai, CEO di Condè Nast Italia commenta così l’uscita di Dini:

«Luca ha rappresentato per me personalmente e per l’azienda un solito punto di riferimento. Negli ultimi anni l’azienda ha deciso di investire su giovani talentuosi direttori la cui bravura oggi è sotto gli occhi di tutti, da Emanuele Farneti, a Simone Marchetti, da Federico Ferrazza



a Maddalena Fossati e Giovanni Audiffredi per citare gli ultimi. Questo passaggio generazionale non sarebbe riuscito senza il grande aiuto di Luca Dini che ha dimostrato uno spirito e una condivisione del suo talento encomiabili. Per questo, oggi che Luca ha deciso di intraprendere un altro percorso, che non ho dubbi sarà, come sempre, foriero di grandi soddisfazioni, non riesco a trovare parole migliori di queste “grazie Luca” ».



In Cairo Editore il suo compito sarà dunque guidare il femminile F e il mensile di moda e bellezza Natural Style succedendo a Marisa Deimichei.