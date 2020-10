Luca Achilli è il nuovo Business Development Director Business Unit Italia di Sham

Nominato il manager con profonda esperienza poliennale anche presso il Ministro della Salute

Sham, azienda italiana leader in campo assicurativo e gestione del rischio appartenente alla società del Gruppo Relyens, comunica l’elezione del manager Luca Achilli, per la direzione della funzione Business Development della Business Unit italiana. Achilli ha acquisito responsabilità dirigenziali di un certo calibro presso il Ministero della Salute, all’interno della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, e presso primarie aziende attive nel comparto del Management Consulting (nelle vesti di Partner) con il compito di incrementare il settore sullo sviluppo commerciale e coordinamento dei progetti nei settori Financial Services e Public & Healthcare.

A seguito dei suoi studi, il manager, ha conseguito inoltre attività di insegnamento presso il Master in Pharma, biomed e Sanità della 24ore Business School ed è stato parte integrante del Comitato scientifico del Master in Management e controllo dei Fondi Comunitari presso la Luis Business School.

Correntemente riveste il titolo di Presidente dell’organo di controllo del Fondo Espero. Con la sua elezione, l’azienda si prefigge di inoltrarsi ulteriormente verso un percorso di accrescimento e sviluppo all’interno del mercato italiano.

Il manager risponderà direttamente a Roberto Ravinale, Direttore Esercutivo della Business Unit italiana e avrà il compito di gestire il team Business Development di Sham in Italia stabilitosi in questi anni.