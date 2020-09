Crociere sostenibili, Clia: negli ultimi 12 mesi investiti 1,5 miliardi di dollari

Le compagnie crocieristiche hanno investito oltre 23,5 miliardi di dollari, di cui 1,5 negli ultimi 12 mesi, in navi con nuove tecnologie e carburanti più puliti, maggiormente efficienti e con meno emissioni. È quanto emerge dal rapporto Global Cruise Industry Environmental Technologies and Practices realizzato dalla Clia – associazione internazionale dell’industria crocieristica – in collaborazione con Oxford Economics.

“Abbiamo ovviamente lavorato per affrontare e superare la pandemia, ma le compagnie non hanno mai abbandonato il loro impegno ambientale. Con oltre 23 miliardi di dollari investiti in navi con nuove tecnologie e carburanti più puliti, sistemi di depurazione dei gas di scarico e alimentazione a gas naturale liquefatto (GNL), posso solo immaginare cosa riusciremo a fare insieme nei prossimi dieci anni” ha dichiarato Kelly Craighead, presidente e CEO di CLIA.

Il 49% delle nuove navi in costruzione avrà come combustile primario il GNL (Gas Naturale Liquefatto), che ha emissioni di zolfo pari quasi a zero. Rispetto al 2018, l’aumento complessivo di navi alimentate a GNL è raddoppiato (+51%).

Come segnala il rapporto, oltre il 69% della flotta utilizza sistemi di depurazione dei gas di scarico, allo scopo di soddisfare e superare i requisiti IMO sulle emissioni aree. (+25% rispetto al 2018). Inoltre, il 96% delle nuove costruzioni non a GNL avrà installati questi sistemi EGCS, con un aumento del 21% rispetto al 2019. Il 99% delle nuove navi ordinate, inoltre, saranno dotate di sistemi avanzati di trattamento delle acque reflue (portando la capacità globale al 78,5%). Attualmente il 70% della capacità della flotta CLIA è servita da questo sistemi di trattamento delle acque reflue (+5% rispetto al 2019).

Infine, lo studio segnala come sempre più navi sono equipaggiate con tecnologie che consentono l’elettrificazione a terra, un’innovazione che consente di spegnere i motori durante l’ancoraggio. Il 32% della attuale flotta (+13% dal 2019) ha installati sistemi per operare con elettricità da terra nei 14 porti del mondo in cui esiste questa possibilità. Il 75% delle prossime navi sarà inoltre dotato di questa tecnologia.

finanza.repubblica