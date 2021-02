Falck Renewables, progetto solare in Sicilia

Falck Renewables ha firmato un long-term Power Purchase Agreement tra la sua controllata Falck Renewables Sicilia – proprietaria di un progetto solare in fase di sviluppo in Sicilia – e Illumia Trend, trading company del gruppo Tremagi, fornitore italiano di energia e gas, attivo su tutto il territorio nazionale, con circa 350.000 clienti, tra domestici, business e industriali. Il progetto (10,5 MW) è situato nella provincia di Ragusa. Una volta in esercizio, l’impianto solare produrrà fino a 20 GWh di elettricità all’anno, equivalente alla quantità di energia necessaria a coprire il fabbisogno di circa 7.400 famiglie. Falck Renewables, attraverso la sua controllata Falck Next Energy, si occuperà anche del dispacciamento dell’impianto solare, consentendo una corretta corrispondenza tra il profilo di fornitura richiesto da Illumia e l’energia pulita prodotta. Il contratto, di durata pluriennale, è caratterizzato da un’innovativa struttura di pricing che consentirà a entrambe le società di bilanciare rischi e obiettivi strategici. Inoltre, i PPA a lungo termine sono un fattore chiave della transizione energetica poiché permettono di aggiungere nuova capacità rinnovabile al mercato dell’energia, in linea con gli obiettivi nazionali e internazionali di lotta al cambiamento climatico. “Con la firma di questo long-term Power Purchase Agreement, inizia una nuova fase per Falck Renewables nel mercato italiano, dove non andremo solamente ad aggiungere al sistema nuova energia rinnovabile, locale e senza sussidi, ma anche a proporre ai clienti di Illumia una soluzione sostenibile e conveniente per l’approvvigionamento di energia pulita. Siamo soddisfatti di collaborare con un’azienda innovativa che condivide con noi la visione per un futuro decarbonizzato”, ha commentato Toni Volpe, nella foto, Amministratore Delegato di Falck Renewables.