Claudio Cavallotti e Stefano Nicoletti: nuovi CEO e Direttore Generale di Euro Media Group in Italia

Cambio della guardia in Euro Media Group in Italia: il fornitore globale leader di servizi di trasmissione e soluzioni multimediali per sport in diretta, intrattenimento ed eventi sportivi, comunica la nomina di Claudio Cavallotti e Stefano Nicoletti in qualità rispettivamente di CEO e Direttore Generale. Cavallotti subentra al posto di Mario Rosini, già co-founder della compagnia

Cavallotti vanta di un’esperienza ventennale nel settore dei media. In passato, ha intrapreso la sua esperienza lavorativa in Mediaset per poi continuare in Media Partners, dove ha incrementato e diretto, il reparto produzioni televisive maturando una rilevante conoscenza del settore.



Mario Rosini, CEO e co-fondatore di Euro Media Group in Italia, si dimette lasciando così la guida del polo italiano del Gruppo fornitore di mezzi, strutture e servizi per il mercato televisivo e cinematografico. Prende il suo posto il manager Cavallotti, già precedentemente Direttore Generale di Netco Sports Italia e stretto collaboratore dell’a.d uscente.

Nella nuova struttura Cavallotti diviene di Netco Sports e 3Zero2Studios, co-Ceo insieme a Piero Crispino e co-Ceo di Global Production insieme ai manager Davide Furlan e Stefano Bianco.

Sotto la direzione di Rasini, si legge in un comunicato, Euro Media Group è oggi uno dei capisaldi per quanto riguarda gli operatori nazionali nei servizi di produzione, promozione e trasmissione televisiva ad alta tecnologia, tramite le sue quattro consociate: 3zero2tv (la società di produzione di contenuti editoriali e leader italiano per la fornitura di servizi di playout), Netco Sports Italia (specializzata in applicazioni digitali, grafica, servizi di fornitura dati e soluzioni tecnologiche all’avanguardia per la pubblicità live legata alle grandi competizioni), Global Production (società di broadcasting e fornitore di servizi on-site e riprese di grandi eventi sportivi) e 3Zero2Studios (polo milanese di studi televisivi).

Claudio Cavallotti afferma:

“Sono orgoglioso di portare avanti la visione di Mario Rasini verso la creazione di un’offerta sempre più integrata, efficiente e all’avanguardia, altamente competitiva su scala internazionale – e prosegue – In questi anni ho potuto collaborare allo studio del piano di sviluppo che attende il Gruppo e sono certo che in breve tempo saremo in grado implementare un processo virtuoso di ottimizzazione e integrazione tra tutte le nostre unità operative per offrire al cliente servizi chiavi in mano di altissima qualità”.

Altra new entry all’interno del new management di Euro Media Group Italia: Stefano Nicoletti, designato in qualità di Direttore Generale e consigliere delegato. Avrà lo scopo di supportare la struttura centralizzata delle funzioni di staff e si sostenere lo stesso Cavallotti nel coordinamento delle quattro consociate italiane. Con una carriera ventennale consolidata, è la figura ideale a ricoprire un ruolo di leader. Ha acquisito la sua esperienza attraverso i suoi molteplici approcci in svariate realtà. Si è occupato per 7 anni di Discovery Communications, dove, in seguito all’aver rivestito la mansione di Responsabile della squadra Financial Planning and Analysis del Sud Europa, ha lavorato nel team internazionale di Content Investment e si è occupato del team di Business Development per quel che concerne l’Italia.

Stefano Nicoletti, neo Direttore Generale dichiara:

“E’ un onore entrare a far parte di una realtà innovativa e all’avanguardia come Euro Media Group. Il mio principale compito sarà quello di supportare il nuovo CEO Claudio Cavallotti nel piano di sviluppo della struttura italiana, guidando i dipartimenti di supporto al business e ottimizzandone i processi in modo integrato ed efficiente. Sono entusiasta di prendere parte a questa bellissima sfida”.