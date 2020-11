Rai, Pierluigi Colantoni verso la direzione di Nuovi Format Rai

Per dirigere la direzione Rai ‘Nuovi Format’, l’amministratore delegato Salini ha proposto nel CdA di ieri Pierluigi Colantoni, attuale vicedirettore della ‘Direzione Creativa’, guidata da Massimo Maritan, struttura Rai che produce i promo dell’Azienda. Nomina seguita dal via libera del CdA insieme alla nomina di Maria Pia Ammirati alla direzione di Rai Fiction

Colantoni, in Rai da oltre 20 anni e con esperienze acquisite anche in agenzie di pubblicità. Precedentemente al suo ingresso in Rai, si è occupato di Saatchi & Saatchi, rete multinazionale britannica di comunicazione e pubblicità e con sede, attualmente, a Londra e l’allora D’Adda Lorenzini Vigorelli BBDO.

Sono stati designati anche nuovi vicedirettori di Rai 1 e Rai 2. Il manager Angelo Mellone, si va ad aggiungere agli attuali vicedirettori dell’ammiraglia



Claudio Fasulo, Maria Teresa Fiore, Federica Lentini, Paola Sciommeri, Giovanni Anversa, Massimiliano De Santis, mentre, per Rai 2, Adriano De Maio e Giorgio Buscaglia. Tutti congiuntamente, si aggiungono ai vicedirettori già presenti delle 3 reti.