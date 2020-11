Milano, saltata l’apertura della Filarmonica della Scala

Salta l’apertura della Filarmonica della Scala, prevista per il prossimo 14 dicembre, sarà riprogrammata per febbraio, con tutta probabilità. Lo ha deciso il nuovo consiglio di amministrazione della Filarmonica della Scala, eletto il 30 ottobre, che si è insediato lunedì. Durante la seduta del board, si legge in una nota “è stata posticipata la data d’inaugurazione della Stagione di Concerti 2020-2021, annunciata precedentemente per il 14 dicembre. L’apertura del nuovo ciclo di concerti, definito nei programmi e pronto per essere annunciato, è rimandata a febbraio”. Almeno questo è l’auspicio. “La data del concerto inaugurale, e il calendario completo, saranno comunicati a gennaio insieme alle modalità di rinnovo degli abbonamenti e acquisto dei biglietti”. Durante l’incontro il Cda ha affrontato anche “le questioni urgenti riguardanti l’attività istituzionale della Filarmonica della Scala, con riferimento ai concerti in corso della Stagione d’Autunno, sospesi a seguito del dpcm del 24 ottobre e successivi. E alla luce del quadro epidemiologico e normativo attuale, che in Lombardia prevede la chiusura dei Teatri fino al 3 dicembre 2020, il CdA ha rilevato che non sussistono le condizioni per portare a termine il programma di concerti in corso, pertanto sarà cancellato anche l’ultimo appuntamento previsto per il 29 novembre con il direttore Marc Albrecht”.

Sono comunque allo studio iniziative e progetti per poter raggiungere il pubblico in questa seconda fase dell’emergenza Covid, come già avvenuto nella scorsa primavera. Le decisioni sullo slittamento dell’inaugurazione della stagione della Filarmonica e la cancellazione dell’ultimo concerto in programma sono state preso dal nuovo Consiglio di Amministrazione, eletto il 30 ottobre dall’Assemblea dei Soci della Filarmonica della Scala, che sarà in carica fino al 2023. I nuovi ingressi tra i consiglieri eletti sono i musicisti Andrea Bindi, Stefano Cardo, Javier Castano-Medina, Beatrice Pomarico. Tra i membri esterni entra Giuseppe Vita. Il CdA riunito ha conferito gli incarichi istituzionali di Maurizio Beretta alla presidenza e Damiano Cottalasso alla vice presidenza, ricoprendo il ruolo che era di Renato Duca che passa al coordinamento artistico.