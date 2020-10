New entry in casa Bulgari: Boris Barboni nominato managing director

E’ stato designato il manager Boris Barboni come managing director andando così a potenziare il comparto del mercato italiano, nonché casa madre della maison

Boris Barboni è entrato a far parte del team di Bulgari con la mansione di Managing Director di Italia e Turchia & worldwide cross market strategy e la manager Valentina Trotta nel ruolo di Marketing & Communication Director per Italia e Turchia.

“Siamo certi che le loro competenze e la loro visione daranno un contributo fondamentale ai futuri progetti del brand”, ha comunicato in una nota il gruppo jewerly di Lvmh.



Ambedue le risorse hanno sviluppato una profonda e fruttuosa esperienza lavorativa in contesti internazionali. Barboni ha intrapreso il suo percorso professionale nel 2004 in Colgate Palmolive, multinazionale statunitense attiva nella produzione e distribuzione di prodotti per la cura del corpo, dapprima come Trade Marketing Manager e, successivamente, come Senior Product Manager e ha poi acquisito il ruolo di Group Marketing Manager. E’ entrato successivamente nell’azienda e casa di moda italiana Salvatore Ferragamo in qualità di Marketing and Product Development Director, compito che ha rivestito per oltre 4 anni.

L’entrata in Bulgari succede nel 2015 nelle vesti di Marketing Director Jewellery Business Unit ruolo che ha ricoperto per ben 3 anni fino alla sua nomina come Managing Director per la sede di Spagna e Portogallo, avvenuta nel 2018.

Trotta ha iniziato ad interfacciarsi con il mondo lavorativo presso l’agenzia di pubbliche relazioni, Beat LDT di Londra e posteriormente ha progredito un’importante esperienza di otto anni in Harrods come Head of Mkt & Communications per gioielli, orologi e accessori. È passata poi in Bulgari come Marketing & Communication Director.