Mps amplia le iniziative sul “Superbonus 110%” per i lavori edilizi

Mps ha ampliato l’offerta commerciale per l’acquisto dei crediti d’imposta derivanti dall’esecuzione dei lavori agevolati con “Superbonus 110%” (eco e sisma bonus) e per gli altri bonus edilizi. Ad annunciarlo una nota, che spiega come la banca abbia messo in campo “una serie di iniziative volte a sostenere le esigenze dei privati, dei condomìni e delle imprese che intendono effettuare gli interventi di riqualificazione energetica o sismica per usufruire delle agevolazioni fiscali previste con la possibilità di detrarre fino al 110% delle spese sostenute”.

“Con la finalizzazione dell’offerta commerciale e il lancio della piattaforma – dichiara Fabiano Fossali, responsabile direzione mercati e prodotti di Banca Monte dei Paschi di Siena – proseguiamo nell’attuazione del processo operativo per usufruire del beneficio fiscale su eco-bonus e sisma-bonus annunciato a luglio. Si tratta di una misura che intendiamo seguire con particolare attenzione perché coerente con i valori della nostra Banca, attenta all’economia dei territori e impegnata nella diffusione di una cultura della sostenibilità. Siamo fortemente convinti che questa iniziativa possa offrire un sostegno concreto al supporto dell’economia italiana in una fase particolarmente delicata, contribuendo realmente al rilancio del Paese”.