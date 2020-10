Salvini: il governo non si limiti alle chiusure

“Spero che il governo non si limiti alle chiusure, alle mascherine e alle distanze, ma si occupi anche del benessere degli italiani, cosa che nei mesi scorsi non ha fatto”. Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi a margine dell’assemblea di Assolombarda. “Noi ci siamo, aspettiamo solo di essere coinvolti, possibilmente non solo tramite televisione come ha fatto nei mesi di chiusura non ascoltando nessuno. Perché se non ascolti nessuno non vai lontano”. “Mi auguro – ha concluso – che rispetto alla fase drammatica dei mesi scorsi, il governo ponga attenzione alla salute prima di tutto, ma anche alla salute famigliare di milioni di italiani dimenticati perché i soldi promessi non sono arrivati”.