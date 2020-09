McDonald’s Italia a seguito di una gara consegna ad un team di OMD e Omnicom Pr Group il coordinamento di rp e reputazione

Successivamente ad una gara, McDonald’s Italia, ha selezionato OMD e Omnicom Pr Group per avviare ad un nuovo modello di gestione della reputazione e delle relazioni pubbliche.

Sorto con l’obiettivo di esporre i valori della marca e avviata dalle agenzie Omnicom, “Omni Crew” è l’appellativo del nuovo team multidisciplinare. OMD, agenzia di comunicazione multimediale, filiale di Omnicom Group e di un’agenzia Omnicom Media Group, congiuntamente a Omnicom Pr Group, hanno pensato ad un nuovo processo end-to-end che aspiri a riformare l’approccio tipico delle pr.

“Omni Crew – commenta in una nota – ha dato vita ad un nuovo processo che si basa sulla sinergia tra l’approccio data driven, le relazioni e la creatività. Quattro anime si integrano in un unico team: OMD mette in campo la visione strategica e il coordinamento di tutte le attività di comunicazione, Omnicom Pr Group esprime la sua expertise a livello global nelle aree media relations, digital e social, public affairs, reputation and crisis management, Annalect attraverso Omni – la data management platform del gruppo – e il monitoraggio in real time del sentiment dei consumatori fornisce carburante in maniera proattiva al team e misura i risultati di tutte le attività con un approccio test&learn, e Fuse, la divisione di influencer marketing e branded entertainment di OMG, si occupa di influencer e talent marketing, delle operazioni di marketing musicale e della creazione di contenuti che, in molti casi, saranno il centro dell’intera strategia di pr, e cura infine la realizzazione dei progetti speciali”.

Francesca Costanzo, managing director di OMD, commenta: “Partecipare a questa gara e vincerla è stata una sfida che abbiamo vissuto con grande entusiasmo perché ci ha permesso di tracciare una nuova strada nel nostro percorso di evoluzione, in questo caso l’approccio alle pr 3.0. Il nostro lavoro cambia e noi continuiamo a sperimentare nuove soluzioni e nuovi territori per aiutare i nostri clienti a creare relazioni di valore con le persone. La sinergia tra i talenti di McDonald’s, OMD, Annalect, Fuse e Omnicom Pr Group è l’unica soluzione per essere rilevanti in un mondo in cui tutti parlano senza saper ascoltare ed è il nostro modo di operare per fare la differenza.”

Massimo Moriconi, general manager & CEO di Omnicom Pr Group, commenta: “Siamo orgogliosi di aver voluto creare qualcosa di nuovo e solido che ci permette di ambire a comunicare McDonald’s come mai era stato fatto prima. La scelta è nata dall’analisi del cambiamento sociale in atto unitamente al percorso virtuoso intrapreso dalla marca negli anni, che include l’italianità degli ingredienti utilizzati – oggi quasi il 90% – le certificazioni di qualità, fino ad arrivare al valore economico generato in Italia. Tutto questo ci ha portato a disegnare il team multidisciplinare ‘Omni Crew’, gruppo di talenti in grado di decodificare e nutrire real-time il dialogo tra la marca e tutti gli stakeholder di riferimento”.