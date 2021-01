Domizia De Rosa si dimette Warnermedia

Domizia De Rosa ex Executive Director Television Distribution di Warner Bros, la filiale italiana della Warner Bros. L’annuncio viene direttamente dalla manager Barbara Salabè, nelle vesti di Country Manager di WarnerMedia Italia, Spagna e Portogallo: “Domizia rappresenta l’emblema di una brillante carriera nella Warner Bros. Tv Distribution. Entra in Warner Bros. nel 1995 e si dimette da WarnerMedia 25 anni dopo in qualità di Executive Director, avendo contribuito con successo a numerosi accordi televisivi.”

Domizia De Rosa ha una profonda conoscenza del mercato televisivo italiano, dalla sua evoluzione digitale e commerciale dei vari servizi, piattaforme, offerte ai consumatori e della transizione dalle trasmissioni lineari fino al modello ibrido che si basa sui servizi on demand. Domizia è inoltre una delle più rilevanti executive del mercato quando si parla di contents, siano essi di WarnerMedia o di qualsiasi altro distributore.



La sua dedizione per i contenuti siano essi film, serie tv o documentari, le ha permesso di essere un’eccezionale sales executive, dando un prezioso contributo all’incremento del business di WarnerMedia in Italia.