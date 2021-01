VMLY&R, Francesco Lucchetta è il nuovo General Manager

Nuovo ingresso, proveniente da Armando Testa, ai vertici del gruppo Wpp Italy

VMLY&R, agenzia del gruppo Wpp, ufficializza l’ingresso di Francesco Lucchetta come General Manager. Afferma la CEO Simona Maggini: “Il suo arrivo segna un altro giro di boa storico per VMLY&R. Siamo felici e orgogliosi del suo arrivo che andrà ad arricchire una squadra di valore e talento, capace di generare business per i propri clienti e per l’agenzia stessa.”

La carriera di Lucchetta ha inizio come strategic planner in McCann, per poi passare in Leagas Delaney come head of planning e successivamente in Y&R dove ha guidato il reparto strategico fino al 2015.

In seguito, ha portato avanti la sua lunga esperienza professionale ricoprendo il ruolo di managing director per Mediacom e client lead per Coca-Cola Italia. Più tardi, ha continuato il suo percorso come global head of strategy per Wpp dedicandosi ai brand Campari e attivando un nuovo modello lavorativo che integra cross-agencies e cross-disciplines, che ha garantito considerevoli risultati di new business al gruppo. A settembre del 2019 era invece passato in Armando Testa in veste di chief strategic officer di tutte le sigle del gruppo con il compito di migliorare l’offerta strategica e consulenziale ai clienti dell’agenzia.

Dichiara Francesco Poletti: “Era la figura che ci voleva. Un professionista eclettico, brillante e con una visione moderna. Ora siamo una squadra ancora più forte e competitiva ancora più efficiente in tutti i comparti.”

Conclude Lucchetta: “Ho accolto con grande piacere l’opportunità di rientrare in un gruppo che coniuga un’illustre tradizione con i più alti standard di innovazione e di integrazione digitale. Ricomincia un viaggio da fare insieme a un team brillante e molto affiatato, forti del supporto di un network globale davvero outstanding. Ringrazio quindi Simona, Francesco e tutto il team global per la fiducia che mi hanno accordato.”