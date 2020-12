Intesa Sanpaolo, con Bei 2,8 mld di finanziamenti nel 2020

Nel corso del 2020 Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) e il gruppo Banca Europea per gli Investimenti (Bei e Fei, Fondo europeo per gli investimenti) hanno rinnovato la loro collaborazione per fornire, in sinergia, nuove risorse a sostegno dei Paesi in cui opera Intesa Sanpaolo. “In un anno particolarmente difficile per le economie mondiali a causa dell’emergenza Covid, attraverso diversi specifici accordi sono state predisposte più linee di intervento, con le quali il Gruppo Bei ha messo e metterà a disposizione di Intesa Sanpaolo risorse che, cumulate con quelle che la stessa Intesa Sanpaolo aggiungerà in proprio, potranno consentire di erogare ai destinatari finali nuovi finanziamenti per oltre 2,8 miliardi di euro, principalmente destinati all’economia italiana”, spiega una nota. Le risorse saranno destinate da Intesa Sanpaolo in particolare alle oltre 200mila imprese clienti per il finanziamento di piccole e medie imprese e midcap italiane, ovvero imprese che a livello consolidato contano fino a 3 mila dipendenti, per nuovi investimenti, tra i quali in particolare quelli necessità permanenti di capitale circolante, e per liquidità per superare l’emergenza Covid-19.