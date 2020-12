Cimbri (Unipol): servono norme per lo smart working

Ora che la pandemia da coronavirus ha cambiato il modo di lavorare è necessario trovare un impianto normativo per lo smart working. A sottolinearlo, intervenendo al consiglio nazionale Uilca, l’ad di Unipol, Carlo Cimbri, nella foto. “La pandemia Covid ci ha messo davanti il problema del lavoro in remoto, che è stato affrontato in chiave emergenziale ma ora serve un impianto normativo che bisogna affrontare tutti assieme”, ha spiegato. A soffermarsi sul tema dell’influenza della pandemia sul lavoro nel comparto è stato anche l’ad di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, secondo cui “in un anno molto doloroso dobbiamo essere orgogliosi del lavoro delle colleghe e dei colleghi delle banche per tenere in piedi il paese assieme ad altre categorie che si sono sacrificate”.