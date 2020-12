A Torino nel 2021 si terrà il primo veneto fieristico dedicato all’igiene orale

Si terrà a Torino, il 10 e 11 aprile prossimi, il primo evento fieristico dedicato alla salute e all’igiene orale. Filo conduttore di EXPO RDH 2021 sarà il green, l’ecosostenibilità e il minor impatto del Co2. L’evento sarà aperto a farmacisti, dentisti, igienisti dentali e studenti. Nei due giorni della kermesse, che si terrà al Pala Alpitour, si alterneranno dibattiti e convegni, speech professionali, workshop aziendali, live demo, tester area. Inoltre, ci saranno approfondimenti su temi di grande attualità come l’impatto del Covid nel settore. Ci saranno aree espositive per professionisti e per il pubblico, dove saranno presenti aziende nazionali ed internazionali del settore odontoiatrico che focalizzeranno l’attenzione soprattutto sulla prevenzione (dentifrici/laser/strumenti). “All’evento si alterneranno i migliori professionisti del settore, provenienti dall’Italia e dall’estero – spiega Alice Cittone, ideatrice e curatrice scientifica di EXPO RDH 2021 – sarà un’occasione per parlare ed approfondire i temi della prevenzione e della cura orale. Puntiamo a far conoscere l’eccellenza torinese nel settore, partendo dalla Dental School fino ad arrivare alla grande adesione all’odontoiatria sociale”. “Contiamo di coinvolgere tutta la città, in particolare i giovani, gli studenti, le famiglie e le istituzioni. Covid permettendo ovviamente. Uno degli obiettivi sarà quello di permettere un incontro e confronto tra 3 figure professionali fondamentali nel campo della prevenzione orale: igienisti, dentisti, farmacisti”.