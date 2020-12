Gallo (Italgas): la metanizzazione della sardegna fa parte del nostro piano strategico

“I progetti per la metanizzazione della Sardegna costituiscono uno dei pilastri del Piano strategico di Italgas”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, nella foto, parlando del progetto-pilota di Power to Gas in Sardegna in occasione dell’evento online organizzato dall’Associazione Merita di Claudio De Vincenti, dal titolo “Sud avamposto di rinnovabili e idrogeno”. “Sull’isola abbiamo già realizzato oltre 800 chilometri di reti native digitali, che ben si adattano ad accogliere gas diversi come biometano e idrogeno, ed è anche per questo che abbiamo scelto di realizzare in Sardegna il progetto Power to Gas”, ha aggiunto Gallo, secondo il quale “il progetto, che stiamo realizzando con il Politecnico di Torino e il centro CRS4 di Sardegna Ricerche, consiste nella realizzazione di in un impianto composto da un parco di autoproduzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di circa un megawatt, un elettrolizzatore e una sezione di metanazione che trasformerà l’idrogeno in metano sintetico”. “L’impianto, collegato alle reti, consentirà di distribuire idrogeno verde alle utenze industriali dell’isola e metano sintetico – ottenuto dalla combinazione di idrogeno e anidride carbonica – alle utenze domestiche”, ha aggiunto l’amministratore delegato di Italgas che ha concluso: “Le nostre reti quindi avranno la possibilità di distribuire una certa varietà di prodotti e attraverso questo progetto pilota potremo testare in continuo la compatibilità del sistema distributivo all’idrogeno”.