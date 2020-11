Elisabeth Debiasi nominata alla guida delle Delegazioni di Relais & Châteaux

Relais & Châteaux comunica la promozione di Elisabeth Debiasi in qualità di International Director of Member Services. Il nuovo incarico, prodotta per adeguarsi alle mutevoli esigenze organizzative dell’associazione, accresce la sua area di responsabilità alle Delegazioni in Africa, Oceano Indiano, India e Sud-Est Asiatico, Cina, Giappone, Corea, Benelux, Europa dell’Est, Scandinavia, Mediterraneo, Marocco e Medio-Oriente. Sviluppo sostanziale dell’associazione, crescita e incremento di una rete di servizi predisposti per soddisfare le necessità degli associati nelle differenti aree geografiche di appartenenza e



mantenimento di un efficace sistema di sales & promotion sui mercati domestici e versus i principali source markets sono gli scopi più importanti del suo nuovo incarico. Elisabeth Debiasi proseguirà a rivestire il ruolo di Direttore della Delegazione Italiana, che include 50 hotel di charme e ristoranti gourmet.

«In un momento così peculiare per il nostro settore, accetto con entusiasmo e un grande senso di responsabilità questa nuova sfida – commenta Elisabeth Debiasi – In questi mesi Relais & Châteaux è diventata ancora di più un punto di riferimento per gli associati che, per affrontare una situazione senza precedenti, si rivolgono ai colleghi all’interno della famiglia in cerca di motivazione, ispirazione e confronto. Per rispondere alle loro necessità, lavoriamo incessantemente allo sviluppo di un’ampia gamma di servizi che spaziano dalla consulenza normativa al supporto nella gestione delle risorse umane, dalla comunicazione alle vendite».

La manager entra in Relais Châteaux nel 2012 in qualità di Direttore della Delegazione Italiana, compito esteso per due anni all’area del Mediterraneo con la gestione e il potenziamento dell’associazione in Grecia, Marocco, Libano, Turchia, Malta, Slovenia e Croazia. In questo suo nuovo incarico, risponderà ad Anthony Torkington, il General Manager.

«In questi anni Elisabeth Debiasi ha contribuito notevolmente alla crescita delle Delegazioni Italia e Mediterraneo – conclude Torkington – sviluppando una rete di relazioni basate sulla fiducia e sull’ascolto e agendo sempre con professionalità e dedizione. Doti che, combinate a una genuina passione per il settore dell’ospitalità e della ristorazione, fanno di lei la persona giusta per aiutarci a raggiungere gli ambiziosi traguardi che l’associazione si pone per il futuro: la famiglia Relais & Châteaux si congratula e le augura buona fortuna nell’intraprendere questa nuova avventura professionale».

In seguito agli studi conseguiti in Economia del Turismo, vanta di un portfolio di esperienze anche nel campo delle Vendite e del Marketing per società di management e hotel indipendenti.