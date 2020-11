Grosseto: Fabio Datteroni nuovo Direttore Generale di Terme di Saturnia Natural Spa Golf Resort

In questa mansione, Datteroni avrà il compito di coordinare, gestire e organizzare l’incremento di tutte le aree del Resort: l’Hotel 5 stelle, la SPA & Beauty Clinic, il Club, il Golf ed il Parco Termale

Il manager vanta di una profonda e consolidata esperienza nel settore dell’ospitalità in strutture The Leading Hotels of the World, FH&R, Virtuoso e di altri importanti consortia nel mondo del luxury. Dapprima del suo ingresso in Terme di Saturnia, struttura termale nel cuore della Maremma toscana e unica sorgente termale che comprende anche il Parco Termale, ha rivestito ruoli di responsabilità crescente all’interno di importanti realtà: è divenuto Direttore Generale Castello Banfi Divisione Hospitality, Direttore Generale del Castello Del Nero Hotel & SPA, con altresì un ristorante 1 stella Michelin, solo per



nominarne alcune. In tutte queste aziende ha condotto e incrementato direttamente anche le attività di Sales & Marketing, SPA ed il FOOD & Beverage per il quale ha un’accentuata propensione.