Aiceo: la nuova Presidente è Paola Corna Pellegrini

Leader di Allianza Partners in Italia, nominata alla presidenza di Aiceo per il triennio

Direttore Generale e Amministratore Delegato di Allianz Partners in Italia, Pellegrini è stata designata presidente dell’Associazione italiana Ceo – Aiceo per il triennio 2020/2022.

In seguito ai suoi studi, intraprende la sua carriera nel marketing in Henkel Cosmetic dove a soli 28 anni acquisisce il ruolo di dirigente del comparto Marketing Manager Personal Care. Nel ’90 passa al mondo dei servizi quando entra in Europe Assistance, dapprima come Marketing Director e, successivamente come Sales&Marketing Director.



Entra inoltre nel mercato farmaceutico come Marketing Director di Novartis Consumer Health Italia, diventanto BU Head OTC e General Manager OTC. Nel 2006 entra a far parte del team di Zambon Pharma, filiale italiana di Zambon Spa e operante nel mercato farmaceutico, in qualità di Worldwide General Manager e membro del Consiglio di Amministrazione oltre che Ceo di Zambon Italia. Nel 2009 comincia un percorso totalmente indipendente di Consulenza in materia di Corporate & Business Strategy nei comparti Healthcare e Well-being lavorando per differenti aziende farmaceutiche, agenzie di comunicazione, biotech sia nazionali che internazionali.

Promotrice di una cultura dell’innovazione, è attiva nell’appoggiare proposte locali ed infragruppo rivolte ad accelerare nel migliore dei modi, le volubili richieste dei clienti, di capire le soluzioni più congeniali per le nuove generazioni, cooperando ad un change di paradigma che si traduce in un mix esclusivo di assicurazione, servizio e tecnologia.