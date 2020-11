In Emilia Romagna distribuiti 180mila alberi gratis

Acero, melo, pioppo, betulla, gelso, nocciolo, ontano: sono solo alcune delle tipologie di piante che stanno trovando casa nei parchi, nei giardini e nelle zone verdi di tutta l’Emilia Romagna, come previsto dalla campagna della Regione ‘Mettiamo radici per il futuro’ che consiste nella distribuzione gratuita di 4,5 milioni specie arboree – una per ogni abitante – nei prossimi quattro anni. Un piano green del valore di 14 milioni di euro, nato con l’obiettivo di estendere la superficie boschiva su tutto il territorio regionale e contribuire così alla lotta ai cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità dell’aria. Il lancio dell’iniziativa ha registrato un bel successo, anche oltre le previsioni”, commenta Irene Priolo, assessora regionale all’ambiente.

“Nonostante le criticità legate alla situazione sanitaria, la comunità dell’Emilia Romagna – conclude Priolo – ha dimostrato di cogliere il valore della sfida e in tanti si sono mobilitati per fare davvero della nostra regione il corridoio verde d’Italia”.

Presentata a Bobbio lo scorso 26 settembre con la piantumazione del primo albero la campagna della Regione che prevede la distribuzione gratuita delle prime 500mila piante forestali entro il 31 dicembre prossimo è ufficialmente partita. Dal primo ottobre, infatti, i cittadini, gli enti locali, le scuole, le associazioni dell’Emilia Romagna possono recarsi nei 21 vivai accreditati per ritirare gratis il proprio albero. In 40 giorni, più di 180mila alberi sono stati già consegnati e prenotati.