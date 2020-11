Giovedì partirà il Festival del giornalismo digitale

Un’edizione tutta digitale per Festival Glocal, l’appuntamento dedicato alla comunicazione digitale organizzato da Varesenews, dal 12 al 14 novembre. Ad iniziare dalla tradizionale conferenza stampa, svoltasi in diretta streaming, in cui la vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia, Francesca Brianza, ha lanciato Blog Lab, il laboratorio di giornalismo per gli studenti delle scuole superiori promosso dal Consiglio regionale della Lombardia. “Siamo molto grati agli organizzatori – ha detto la Vice Presidente Brianza – che, in un momento difficile, sono riusciti con determinazione e innovazione a trovare il modo di confermare l’appuntamento del BlogLab nell’ambito di Glocal: un’occasione per molti giovani per esprimere la loro creatività e il loro potenziale e di farsi conoscere mettendosi in gioco”. Per Blog Lab è stato necessario presentare una formula rivoluzionata, secondo le disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19: nessun evento in presenza, ma completamente online e soprattutto incentrata sul pensiero critico e l’originalità dei ragazzi, più che sui laboratori. L’invito a partecipare al concorso del Consiglio regionale, in tempi di didattica a distanza, è rivolto dunque a tutti i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori della Lombardia per raccontare questo 2020 così profondamente diverso e nuovo, presentando un prodotto multimediale (testo foto e video). In giorni che sicuramente rimarranno nei libri di storia, i giovani potranno portare all’attenzione dell’opinione pubblica la loro vita, la crescita, i rapporti e la quotidianità che stanno vivendo tra lockdown e parziale ripresa, indicandone i limiti ma anche le opportunità. Un tema che possono sviluppare nei tempi che vogliono, pubblicando il materiale sulla piattaforma del laboratorio entro le ore 12 di sabato 14 novembre.

Anche il tema della nona edizione di Festival Glocal, “L’informazione ai tempi del Covid”, sarà tutto accessibile tramite le piattaforme digitali. Collegandosi alla pagina Facebook di Glocal e sul canale Youtube di Varesenews, si potranno seguire le testimonianze e gli interventi di persone che in questi mesi hanno affrontato l’emergenza sanitaria raccontandola, spiegandola, usando parole e numeri. Quindici gli incontri previsti, ai quali si aggiungono due eventi serali, con oltre 60 relatori. Si parte giovedì 12 novembre con il primo panel (dalle 9 alle 12), organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Lombardia: come illustrato nella conferenza stampa dal presidente, Alessandro Galimberti, l’incontro affronterà il tema della verifica delle fonti e delle fake news, per poi passare all’uso delle tecnologie digitali e delle piattaforme social, gli algoritmi, lo sport, l’informazione scientifica e l’uso dei dati. Anche questa edizione vede la collaborazione tra Festival e Google: due sono i panel in programma sabato 14 novembre: “Proposte per la sostenibilità editoriale” e “Giornalismo, diritti e copyright”.