Robintur Travel Group è l’azienda italiana del settore dove si lavora meglio

È Robintur Travel Group l’azienda italiana nel settore Viaggi e Vacanze in cui si lavora meglio. È quanto rileva la classifica “Top Job – Best Employers 2021” dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, l’ente indipendente, leader europeo nei test e sigilli di qualità, che ha individuato le 300 imprese del Belpaese meritevoli del proprio “bollino”. La ricerca, pubblicata sull’ultimo numero di Repubblica Affari & Finanza, ha coinvolto 2 mila aziende con il maggior numero di dipendenti in Italia, e analizzato 438 milioni di fonti on line, valutando le opinioni espresse sul social media, blog, forum, portali news, video da migliaia di persone, dipendenti e consumatori. Il riconoscimento attesta le buone condizioni lavorative e le possibilità di crescita dei dipendenti, fattori chiave non solo dal punto di vista etico ma anche strategico, che si traducono nella capacità di attrarre, mantenere e valorizzare i migliori cervelli. Oltre a Itqf, che fa capo al gruppo Huber Burda Media, l’indagine è stata condotta in sinergia con gli istituti Imwf di Amburgo e Ubermetrics Thecnologies di Berlino. Attraverso il “social listening” sono state valutate oltre un milione di citazioni on line in tre macroaree: cultura d’impresa (con 16 parametri tra cui clima di lavoro, welfare aziendale, smart working, orario lavorativo, flessibilità, coesione tra colleghi), carriera (sviluppo professionale e delle competenze, incentivi lavorativi, prospettive di crescita, networking) e valori aziendali (rispetto, integrità, tolleranza, comunicazione, correttezza e riconoscimento). La ricerca, partita nel 2019, si è conclusa a luglio 2020, coprendo anche i mesi della pandemia.

È la terza volta che Robintur emerge dalle rilevazioni dell’Istituto: a giugno era risultata la “digital star” del settore tra le imprese con le migliori valutazioni sul web, e a settembre aveva guadagnato il primo posto tra i datori di lavoro per le donne, sempre nell’ambito dei servizi, per la categoria Viaggi e vacanze. In tutti e tre i casi, il gruppo di proprietà di Coop Alleanza 3.0 ha ottenuto un punteggio pieno di 100 punti su 100.

Robintur Travel Group ha sede a Bologna è attivo con una rete integrata di circa 300 agenzie di viaggi con le insegne Robintur e Viaggi Coop, nel turismo per gruppi e nel business travel, con la controllata BTExpert.