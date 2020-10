Sardegna, il 25-26 ottobre si vota in 160 comuni

In Sardegna saranno 453.059 gli elettori che, domenica 25 e lunedì 26 ottobre prossimi, saranno chiamati alle urne per l’elezione diretta di sindaci e dei consiglieri comunali in 160 comuni dell’Isola. I centri con oltre 15mila abitanti sono quattro: Nuoro, unico capoluogo di provincia (36.674 residenti e 31.504 aventi diritto al voto), Quartu Sant’Elena (Città Metropolitana di Cagliari) che con una popolazione di 69.296 persone è il terzo comune nell’Isola per numero di abitanti (61.893 elettori), Sestu (Città Metropolitana di Cagliari, con 19.893 residenti e 17.637 aventi diritto al voto) e, infine, Porto Torres (in provincia di Sassari, con 22.391 abitanti e 19.089 elettori).

Il comune più piccolo in cui si voterà è Bidonì, con appena 147 residenti, in provincia di Oristano. A Nuoro i candidati alla carica di sindaco sono sette, per 22 liste complessive. Il sindaco uscente Andrea Soddu si ricandida con uno schieramento che raggruppa le liste ‘Andrea Soddu Sindaco’, ‘Italia in Comune’, ‘Ripensiamo Nuoro’ e ‘Un’altra Sardegna – Un’altra Nuoro’. Pietro Sanna, architetto, candidato del centrodestra è sostenuto da ‘Lega’, ‘Psd’Az’, ‘Fratelli d’Italia’, e dalle liste ‘Pro Nugoro – Forza Italia – Udc’ e ‘Riformatori sardi – Sardegna 20Venti’. Carlo Prevosto, consulente aziendale, è il candidato della coalizione di centrosinistra e potrà contare su Partito democratico e sulle liste ‘Carlo Prevosto sindaco’, ‘Fare comunità’ e ‘Giovani democratici’. Unica donna candidata a sindaco è Lisetta Bidoni, insegnante in pensione, sostenuta dalle liste civiche ‘Futuro e trasparenza’, ‘Nuoro a sinistra’ e ‘Progetto per Nuoro’. Il medico ematologo Alessandro Murgia guida il ‘Movimento 5 Stelle’, mentre il candidato a sindaco Francesco Guccini, ex assessore comunale nell’ultima amministrazione di centrosinistra, guidata dall’allora sindaco, Alessandro Bianchi, si presenta con quattro liste: ‘Città in azione’, ‘Generazione Nuoro’, ‘Liberu’ e ‘Nuoro Noi’. Settimo candidato alla carica di primo cittadino è Ciriaco Offeddu, manager nuorese, sostenuto dalle liste ‘Civitas’, ‘Oltre’ e ‘Per Ciriaco Offeddu sindaco’. A Quartu Sant’Elena si presentano sei candidati sindaci, per un totale di 23 liste. L’ex sindaco Graziano Milia ci riprova di nuovo con le liste ‘Cittadini per Flumini e Quartu Sant’Elena’, ‘Lavoro & impresa’, ‘Lista Milia sindaco Q!’, Movimento civico’, ‘Quartu democratica e solidale – DemoS’ e ‘Socialisti e democratici’. La coalizione di centrodestra schiera il candidato Christian Stevelli, che potrà contare su ‘Psd’Az’, ‘Fratelli d’Italia’, ‘Sardegna Forte’, ‘Quartu nuova’, ‘Sardegna 20Venti’, ‘Io sono Quartu’, ‘Riformatori’, ‘Lega’, ‘Forza Italia’ e ‘Noi per Quartu’.

Il candidato della coalizione del centrosinistra progressista, ambientalista e identitaria, Francesco Piludu è sostenuto da ‘Pd – Articolo uno’, ‘Cambiamo Quartu’, ‘Impari siamo Quartu’ e ‘Ajò Insieme’. Guido Sbandi è il candidato del Movimento 5 Stelle, mentre l’aspirante primo cittadino Alberto Grimaldi è supportato dalla lista ‘Grimaldi per Quartu’. Il sesto candidato è Francesco Pandolfi, sostenuto dalla lista ‘Quartu da salvare’. A Sestu i candidati alla carica di sindaco sono tre. Con il centrodestra, si ripresenta la sindaca uscente Maria Paola Secci, che potrà contare sulle liste di ‘Fratelli d’Italia’, ‘Lega’, ‘Riformatori Sardi’, ‘Sardegna 20Venti’ e ‘Forza Italia’. La coalizione di centrosinistra, formata dalle liste ‘Impari po Sestu’, ‘Partito Democratico’, ‘Progetto per Sestu’ e ‘SìAmo Sestu’, supporta la candidata Valentina Meloni, mentre le due liste ‘Articolo Uno’ e Sestu domani’ sostengono il candidato Aldo Pili. Sono, invece, quattro i candidati a sindaco per Porto Torres, per un totale di 13 liste. Il Movimento Cinque Stelle tenta di riaggiudicarsi di nuovo il governo della cittadina turritana, con Sebastiano Sassu, ragioniere di 56 anni e una carriera militare alle spalle, con un’esperienza amministrativa come vice sindaco di Porto Torres nel 2015. Spetterà a lui il compito di provare a portare a casa il secondo mandato dei 5 Stelle, visto che il sindaco uscente pentastellato, Sean Christian Wheeler, ha deciso di non ricandidarsi. La coalizione formata da ‘Italia in Comune’, ‘Pd’, ‘Progetto Turritano’, ha candidato come primo cittadino Massimo Mulas, 49 anni, dipendente privato ed ex consigliere regionale. La lista civica e autonomista composta da ‘Fortza Paris’, ‘Franco Satta sindaco’, ‘Partito dei Sardi’ e ‘Progressisti’ appoggia Franco Satta, 64 anni, esponente dei Riformatori Sardi ed ex assessore alla Cultura nella Giunta Usai Cermelli, ex tecnico della Soprintendenza archeologica, sostenuto da 4 liste. Il centrodestra, con ‘Cambiamo! Porto Torres’, ‘Civica popolare’, ‘Forza Italia – Fratelli d’Italia’, ‘Lega’ e ‘Psd’Az’ supporta la candidatura a sindaco di Alessandro Pantaleo, ingegnere di 47 anni e dirigente del Comune di Thiesi. Per quanto riguarda i 156 comuni, che hanno una popolazione inferiore ai 15mila residenti, nella Città Metropolitana di Cagliari si vota a: Maracalagonis, Settimo San Pietro, Uta e Villa San Pietro.

In provincia di Nuoro: Aritzo, Arzana, Atzara, Austis, Belvì, Birori, Bortigali, Desulo, Elini, Gairo, Gavoi, Ilbono, Lei, Loceri, Lodè, Mamoiada, Noragugume, Ollolai, Olzai, Onifai, Osidda, Ottana, Posada, Sorgono, Talana, Tiana, Tonara, Torpè, Urzulei e Ussassai.

In provincia di Oristano: Abbasanta, Allai, Arborea, Assolo, Asuni, Baressa, Bidonì, Busachi, Curcuris, Flussio, Fordongianus, Ghilarza, Gonnosnò, Gonnostramatza , Laconi, Masullas, Mogoro, Montresta, Neoneli, Norbello, Nurachi, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Samugheo, San Nicolò d’Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Seneghe, Sennariolo, Siamaggiore, Siapiccia, Simaxis, Suni, Tadasuni, Ula Tirso, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villanova Truschedu e Zeddiani.

In provincia di Sassari: Aggius, Berchidda, Bessude, Bonnanaro, Bortigiadas, Bottidda, Buddusò, Bultei, Burgos, Cossoine, Giave, Ittireddu, Ittiri, La Maddalena, Laerru, Luogosanto, Mara, Monti Nule, Nulvi, Oschiri, Osilo, Ossi, Padru, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Pozzomaggiore, Romana, San Teodoro, Santa Teresa di Gallura, Sant’Antonio di Gallura, Siligo, Tempio Pausania, Tergu, Thiesi, Usini, Valledoria, Viddalba e Villanova Monteleone.

Nella provincia del Sud Sardegna: Arbus, Ballao, Barumini, Burcei, Dolianova, Domus de Maria, Escolca, Giba, Goni, Gonnosfanadiga, Guamaggiore, Guspini, Lunamatrona, Mandas, Monastir, Muravera, Musei, Nuraminis, Nurri, Orroli, Ortacesus, Pabillonis, Piscinas, Sadali, San Basilio, Sanluri, Santadi, Segariu, Serdiana, Seulo, Siddi, Silius, Suelli, Tratalias, Tuili, Ussana, Ussaramanna, Villamassargia, Villanova Tulo, Villanovafranca e Villaputzu.

Per un eventuale turno di ballottaggio nei comuni con oltre 15 mila abitanti eso voterà domenica 8 e lunedì 9 novembre.