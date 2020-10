Torino, torna “Portici di carta”

L’edizione 2020 di “Portici di carta”, la “libreria en plein air più lunga del mondo”, in programma i prossimi 17 e 18 ottobre, a Torino, sarà dedicata a Luis Sepulveda. La XIV edizione della manifestazione si aprirà, infatti, con l’inaugurazione, il 16 ottobre, presso il Mausoleo della Bela Rosin, dell’installazione di Assemblea Teatro dedicata a Sepúlveda, in occasione della quale saranno esposti scatti di grandi fotografi – tra i quali Guido Harari e Nicola Roggero – ma anche immagini tratte dagli archivi di Assemblea Teatro e del Salone Internazionale del Libro, dagli album di famiglia, e soprattutto copertine dei suoi libri. Nella giornata di domenica è previsto un incontro che vede protagonista la scrittrice Carmen Yáñez, moglie di Sepulveda, insieme alla sua traduttrice in italiano, Ilide Carmignani. Il 17 ottobre, invece, è in programma lo spettacolo per bambini e adulti di “Assemblea Teatro”, tratto da “La Gabbianella e il gatto”.

Editori ospiti di questa edizione di Portici di Carta sono

Edizioni e/o e Camelozampa.

Il programma prevede due giorni di presentazioni, spettacoli, tavole rotonde, dialoghi, laboratori e attività con, tra gli altri: Alessia Gazzola, Simonetta Agnello Hornby, Domenico Quirico, Domenico Dara, Ugo Revello, Saolo Lucci, Luigi Ballerini. In programma anche una puntata speciale del concorso per aspiranti scrittori “Incipit Offresi”, a cura di Regione Piemonte e Fondazione ECM-Biblioteca Archimede di Settimo Torinese ed un incontro con le autrici vincitrici della XV edizione del Concorso letterario nazionale Lingua Madre con la curatrice Daniela Finocchi.