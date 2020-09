Banca Ifis, torna NPL Meeting

Il 30 settembre ci sarà la nona edizione del più importante evento italiano per il mercato dei Non-Performing Loan e il bank restructuring, a Villa Erba in Largo Luchino Visconti 4 a Cernobbio (Como). Parliamo di NPL Meeting, l’evento voluto e organizzato da Banca Ifis. The New Wave è il titolo del ciclo di conferenze di quest’anno. A Villa Erba interveranno presenze eminenti del mondo economico italiano: tra queste Luciano Colombini Ceo di Banca Ifis, Corrado Passera Ceo di Illimity Bank e Giovanni Sabatini General Manager ABI.