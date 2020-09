A Vicenzaoro il futuro digitale del mondo orafo

Appuntamento con tutte le novità del mondo orafo dal 12 al 14 di settembre con “VOICE”, Vicenzaoro International Community Event, format innovativo che Italian Exhibition Group organizza con il coinvolgimento di 300 aziende presenti ed eventi formativi.Un grande summit dove tutta la community del settore si riunisce per un confronto sullo stato dell’industry e sugli sviluppi futuri, una nuova piattaforma di comunicazione e di business, grazie alla quale tutti i principali attori del settore avranno l’opportunità di parlare a una platea internazionale, composta da pubblico sia fisico sia virtuale. Un’innovativa integrazione con i più sofisticati sistemi digitali consentirà di trasmettere in diretta online tutti i talk e i seminari che si terranno in questa intensa maratona di tre giorni, durante la quale le aziende espositrici presenteranno le novità di collezione, le ultime tendenze di design e le più contemporanee innovazioni di processo e lavorazione.E tra gli speaker di lunedì 14 settembre ci sarà anche una delegazione di Velvet Media, azienda veneta specializzata nel marketing e nella comunicazione con una divisione dedicata al mondo luxury e fashion, rappresentata dal founder Bassel Bakdounes che illustrerà il futuro digitale del mondo orafo. Con lui, Andrea Zaniolo, new business director e Omar Rossetto, head of social network. Introduce e modera Steven Tranquilli, direttore Federpreziosi Confcommercio.“E-commerce, marketplace, social commerce e live streaming stanno cambiando le abitudini di acquisto anche nel comparto luxury”, dichiara Bakdounes. “Come utilizzare al meglio le tecnologie più innovative e l’intero ecosistema digitale per migliorare l’esperienza d’acquisto e valorizzare i brand è il compito di agenzie come la nostra. Il futuro dell’oro è digitale, chi opera nel mondo orafo senza gli adeguati strumenti di web marketing è destinato a scomparire dal mercato”.