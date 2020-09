Rai, il Cda: l’azienda abbia un ruolo sulla rete unica

Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi ieri a viale Mazzini e presieduto da Marcello Foa alla presenza dell’amministratore delegato Fabrizio Salini (nella foto), ha dato mandato all’unanimità all’AD di chiedere di partecipare a iniziative e tavoli, in particolare della componente pubblica, sulla Rete Unica perché la Rai abbia un ruolo a garanzia della neutralità della rete e dello sviluppo delle infrastrutture. La decisione è stata presa dopo l’audizione del Chief technology officer, Stefano Ciccotti. Il Cda ha approfondito i temi relativi allo sviluppo della banda ultralarga attraverso le varie iniziative sulle quali la Rai è impegnata, tra cui la content delivery network, la sperimentazione del trasporto attraverso la partnership di Open Fiber dei contenuti in altissima definizione su reti in fibra ottica, l’estensione dei servizi RAI nelle cosiddette aree bianche del Paese e la partecipazione dell’Azienda nelle attività di sviluppo del 5G nonché i rischi e le opportunità future che il progetto di Rete Unica UBB rappresenta per la RAI.