Takeda Italia, Alberto Mulas è il nuovo Human Resources Director

Takeda Italia, società farmaceutica colosso nel settore che assiste gli Operatori Sanitari e le Istituzioni per permettere l’accesso a farmaci rivoluzionari con la mission di coadiuvare ai piani di sviluppo internazionale, che fanno davvero la differenza nella vita dei pazienti, comunica la nomina del manager Alberto Mulas in qualità di Human Resources Director

Mulas in seguito al conseguimento dei suoi studi, entra a far parte del team di Takeda Italia dopo aver acquisito, una ventennale carriera lavorativa in mansioni di HR Business e change management in aziende internazionali, europee e statunitense, nelle quali ha rivestito responsabilità di calibro crescente conquistando traguardi rilevanti. Con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2021, il manager, ha preso il posto di Alfredo Lombardi, il quale, è stato designato Labour Relations Director Italia rispondendo direttamente al Hr della Regione Europea e Canada.

Rita Cataldo, CEO di Takeda Italia ha annunciato:



“In Takeda poniamo da sempre molta attenzione alle nostre persone, mettendole in condizione di poter svolgere il proprio lavoro nel modo migliore, ancora di più dopo un anno come il 2020 segnato da grandi cambiamenti per Takeda Italia e da grandi sfide per tutto il mondo – e prosegue – Per questo motivo l’HR Director assume per noi un’importanza strategica, e sono convinta che Alberto, grazie alla sua pluriennale esperienza in società di primario livello, sia la persona giusta per accompagnare le nostre persone nel cammino verso il cambiamento di cultura aziendale che l’attuale momento richiede, un percorso che, ponendo sempre al centro il benessere e la sicurezza dei nostri dipendenti, rappresenterà per tutti noi una grande opportunità di crescita e arricchimento.”