UPA, Lorenzo Sassoli de Bianchi è stato confermato presidente

Il Consiglio Direttivo di UPA, l’associazione che riunisce i più importanti investitori in pubblicità e comunicazione, ha confermato, all’unanimità, Lorenzo Sassoli de Bianchi alla presidenza dell’Associazione per il prossimo triennio.

“In questi anni, sotto la guida di Sassoli – si legge in una nota – UPA si è fatta promotrice di numerose iniziative tese a una maggiore trasparenza delle dinamiche di mercato. Tra queste, il Libro Bianco sulla Comunicazione Digitale, la Digital Chart realizzata insieme all’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, le linee guida per la gestione delle gare creative e media”.

Lorenzo Sassoli de Bianchi, alla guida di UPA dal 2007, è fondatore e Presidente di Valsoia, azienda operante nel settore dell’alimentazione naturale, quotata alla Borsa di Milano. Sassoli, che ha fondato e presiede l’Istituto delle Arti Contemporanee di Milano, ha al suo attivo numerose pubblicazioni sull’arte moderna e contemporanea. Nel 2020 ha pubblicato con Sperling & Kupfer il suo primo romanzo, “La Luna Rossa”.