Piemme: Riccardo Lizzola è il nuovo direttore partnership strategiche

Piemme, concessionaria ufficiale del quotidiano Il Messaggero, considerata tra le principali concessionarie di pubblicità in Italia ed entrata a far parte del Gruppo Caltagirone Editore, ha nominato Riccardo Lizzola in qualità di Direttore.

Il manager Lizzola arriva da Accenture, dove rivestiva il ruolo di Senior Manager Technology Strategy. Ruolo, che gli ha permesso di potenziare la sua esperienza professionale in svariati contesti aziendali, nazionali ed internazionale, rivestendo mansioni di calibro crescente nelle rispettive divisioni strategiche di Roland Berger, Sisal, British Telecom fino ad acquisire l’ultima mansione di Senior Manager Technology Strategy in Accenture.

In Piemme, riporta un comunicato, avrà lo scopo di delineare ed arricchire un nuovo modello di partnership con gli investitori



pubblicitari al fine di creare progetti di comunicazione ad alto valore aggiunto, consolidando e sviluppando le relazioni con i principali interlocutori.



Walter Bonanno, CEO di Piemme:

“La nascita di una nuova struttura dedicata alle Partnership Strategiche affidata ad un manager con una storia professionale così distintiva come Riccardo Lizzola si colloca perfettamente nel percorso di evoluzione ed innovazione che abbiamo intrapreso. La scelta di un profilo con un’esperienza più ampia e con competenze diversificate è coerente con la volontà di andare oltre gli schemi usuali del nostro mercato, fornendo nuove risposte e nuovi spunti alle esigenze specifiche, per ciascuna industry, dei nostri partner commerciali. Sono certo che Riccardo sarà in grado di cogliere al meglio la sfida, integrandosi con una squadra che nel corso del 2020, con straordinaria determinazione, si è saputa distinguere per professionalità ed efficacia. A lui, da parte di tutti noi, vanno i migliori auguri di benvenuto e di buon lavoro. Sono entusiasta di assumere l’incarico di Direttore Partnership Strategiche di PIEMME. Il settore dei media negli ultimi anni sta affrontando un periodo di grandi cambiamenti. Abbiamo l’opportunità di amplificare il valore di questa trasformazione offrendo un contesto di qualità, soluzioni innovative e d’impatto. Facendo leva sulle precedenti esperienze in ambito strategico e tecnologico, sono fiero di supportare la crescita delle Aziende nostre partner e la nuova fase di sviluppo di PIEMME.”