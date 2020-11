Ignacio Garcìa Rubio nominato alla direzione di Laufen Italia

All’ex ceo di Laufen Spain, azienda che ha come competenza principale la conoscenza nel settore della produzione di sanitaria, la mansione di managing director della filiale tricolore

Cambio di progettazione all’interno di LaufenItalia: alla direzione della nuova filiale è stato designato Ignacio Garcia Rubio. Originario di Madrid, dopo la specializzazione in Economia aziendale all’Università di Deusto, comincia ad intraprendere un suo percorso professionale nella divisione spagnola di Ceramica Galassia e nel 2001 partecipa al lancio del brand in Spagna. Nel 2012 fa il suo ingresso in Laufen Spain, precedentemente come direttore commerciale e, successivamente, come ceo.



Nel giro di alcuni anni, porta rilevanti risultati e arriva a produrre e divulgare l’immagine del brand di Laufen come marchio di lusso, collocando il brand nel segmento premium. Apre il primo showroom monomarca presso Madrid, spazio completamente dedito all’interior design e all’architettura firmato da Patricia Uequiola. Lo scorso 2019 Laufen gli concede la guida della divisione italiana, il manager produce una nuova società per far conoscere a tutti il brand svizzero, potenziandone l’immagine e posizionando il marchio sul mercato tra i colossi nel comparto di nicchia.

Con l’ingresso di Ignacio a Laufen Italia, è stato celebrato un nuovo magazzino per provvedere ad una minuziosa rifornitura sul territorio ed è altresì prevista l’apertura di un nuovo showroom per quanto riguarda la zona di Milano, la quale sarà anche uno spazio multitasking dedicato sia agli architetti che ai progettisti, nel quale sarà concesso non solo avere un’ampia visione delle molteplici nuove collezioni, ma anche consulenze personalizzate, ad hoc per ognuno.