Fineco, utile a 246,3 mln

Nei primi nove mesi del 2020 Fineco ha registrato un utile pari a 246,3 milioni, in crescita del 22,7% rispetto all’anno precedente, grazie anche a una discesa del rapporto costi / ricavi, sceso al 30 settembre al 33,1%. Sul fronte della raccolta, il gruppo a ottobre ne ha realizzata una netta pari a 739 milioni (+91% anno su anno). “I risultati dei nove mesi evidenziano l’ottima risposta di Fineco al contesto di grande incertezza e complessità che stiamo vivendo. Siamo molto soddisfatti di questi dati perché confermano la solidità della banca e ancora una volta la forza del modello di business molto diversificato e sostenibile”, evidenzia l’ad Alessandro Foti, nella foto. “La raccolta di ottobre mantiene il trend di crescita molto robusta avviato dall’inizio dell’anno, con un apprezzamento particolare per i nuovi prodotti di investimento proposti da Fam nella seconda metà del mese e pienamente rispondenti alle esigenze della clientela in questa fase complessa. Confermiamo inoltre la crescita strutturale del brokerage, anche rispetto allo scorso anno, grazie alla rivisitazione dell’offerta e all’ampliamento della base di clienti attivi sulla piattaforma”, ha concluso.