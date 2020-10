Paola Boromei riconosciuta miglior giovane manager d’Italia

E’ stata insignita, tra i 40 finalisti, l’Executive Vice President Human Resources & Organization di Snam, a cui si concede il premio di Federmanager

E’ stato consegnato alla manager Paola Boromei, Executive Vice President Human Resources & Organization di Snam, holding che progetta, realizza e gestisce le infrastrutture per il trasporto del gas, il riconoscimento di miglior giovane manager d’Italia. Boromei si è classificata nella selezione promossa dal Gruppo Giovani di Federmanager in partnership con la società di executive search, Hays Italia, su tutti i dirigenti under 44 iscritti presso l’associazione di rappresentanza, candidati al premio.

La gara, iniziata un anno fa, ha indentificato inizialmente una rosa di 40 finalisti tra cui, i 10 manager migliori basandoti su un’attenta analisi delle esperienze curriculari e professionali e, quindi, disporre il vincitore. La manager, al termine dei suoi studi, ha conseguito inoltre un master in Global leadership alla business school di Insead di Fontainbleau, Francia.

Precedentemente al suo ingresso nel 2017 in Snam, ha rivestito incarichi di calibro crescente e di una certa responsabilità nel comparto delle risorse umane in altre aziende – tra cui L’Oréal e Humanitas – con esperienze anche all’estero. Momentaneamente è altresì amministratore indipendente di alcune omonime società, tra cui Pirelli.

«Siamo contenti che il premio di quest’anno sia andato a una manager donna che si è particolarmente distinta in questi anni per le sue competenze e per la capacità di innovare i modelli organizzativi”, ha dichiarato il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla. “Mi auguro che sia d’esempio per le tante colleghe che ricoprono ruoli manageriali e che, con il loro insostituibile contributo, stanno portando avanti le imprese tra mille difficoltà scegliendo un modello di management agile, flessibile e orientato al risultato”.