Saliscendi / LaVerità

di Cesare Lanza per LaVerità

Silvio Berlusconi

Un grandioso combattente, nonostante l’età e varie infermità, con buona

pace degli infelici, disperati e assatanati che hanno avuto la volgarità di attaccarlo in questa occasione. Berlusconi non si arrende e anzi vorrebbe battersi per l’ennesima campagna elettorale, delicata e importante. «Il decorso è regolare, il paziente tranquillo», dicono dal San Raffaele.



Le due Ferrari

Nuovo disastro Ferrari al Gp di Monza. Vince Gasly, francese della piccola Alpha Tauri. Lewis Hamilton ha dominato, ma ha chiuso al settimo posto. Sebastian Vettel si è ritirato al settimo giro per un problema ai freni. Fuori anche Charles Ledere per un incidente alla parabolica a metà gara («È un errore mio, non ci sono scuse»). Non c’è proprio niente da fare?



Roberto d’Agostino

Dagospia non le manda mai adire. Schietto come sempre, commenta le parole del papa senza riverenze. La prima cosa che Roberto d’Agostino dice è: «Ancora?». Ancora. Ripetere aiuta. «È una fissa. Ogni tanto si affaccia

e spara queste prediche contro il chiacchiericcio. Mi chiedo perché, da dove nasce… Dico solo che la Chiesa è il regno dei pettegolezzi e lui è il capo».





Novak Djokovic

È stato espulso dagli UsOpen per aver colpito una giudice di linea con una pallina. Il numero uno del tennis mondiale, nervoso per aver perso un punto, ha scagliato una palla fuori campo lanciandola all’indietro e centrando in pieno la donna, che, colpita alla gola, s’è accasciata. Per Djokovic significa anche la perdita dell’imbattibilità 2020, fatta di 30 vittorie consecutive.



Roberto Mancini

Il ct azzurro torna a vincere (dopo l’opaco pareggio con la Bosnia) con una prova eccellente contro l’Olanda. Oltre al successo, importante perché gli azzurri sono primi, fa sperare la presenza di molti giovani: il collaudatissimo Donnarumma, l’esordiente Locatelli e l’emergente Barella. Due rammarici: il grave infortunio a Zaniolo e gli zero gol dei due

competitor Belotti e Immobile.



San Marino calcio

Sconfitta numero 100 in Nations league per la nazionale di San Marino (1-0 contro Gibilterra). È la centesima volta che la squadra guidata da Franco Varrella non riesce a vincere. Negli ultimi 16 anni ha ottenuto un pareggio e 99 sconfitte. Nei 34 anni della sua storia, una sola vittoria. Non sarebbe preferibile rinunciare a questi tornei?