Banco Bpm conferma l’accordo con il Milan per altre 3 stagioni

Prorogata la partnership tra il Milan e la banca che si conferma come premium partner e, da quest’anno anche sponsor di maglia della Prima Squadra Femminile del club rossonero

Banca Bpm ha rinnovato per le successive tre stagioni l’accordo di concordato con L’AC Milan come premium partner, official bank e da quest’anno anche sponsor di maglia della Prima Squadra Femminile, nella comune intenzione di procedere con la collaborazione iniziata nella stagione 2013/2014.

L’accordo si riferisce alle stagioni sportive 2020/21, 2021/22 e 2020/23.

Giuseppe Castagna, CEO di Banco BPM ci ha tenuto a precisare:

“La partnership che ci lega ad AC Milan e che oggi rinnoviamo per i prossimi tre anni, promuove un rapporto di significativa collaborazione con una realtà storica e di successo, nata e cresciuta nel nostro stesso contesto territoriale: un brand prestigioso, protagonista dello sport a livello mondiale. Questa partnership ci permette di condividere i valori dello sport quali spirito di squadra, passione, impegno laddove lo sport è sinonimo di educazione, formazione, responsabilità sociale e integrazione; inoltre, vede ancora una volta al centro il mondo dei giovani, attraverso la nostra vicinanza a 100 scuole calcio in cui sono coinvolte migliaia di famiglie; cosi come la sponsorship del team femminile rappresenta un’occasione importante per sostenere l’uguaglianza di genere e il rispetto, valori essenziali che la banca sta portando avanti al proprio interno con progetti ad hoc”.Area degli allegati