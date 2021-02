ANIA, Farina: “abbiamo presentato a Draghi il contributo che il settore assicurativo può dare al Paese”

Nel giro di consultazioni del presidente incaricato Mario Draghi, c’è stato anche il turno dell’ANIA. La presidente Maria Bianca Farina ha espresso soddisfazione per l’incontro che ha definito “positivo, cordiale nel quale abbiamo presentato al Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, il contributo che il settore assicurativo può dare al necessario piano di rilancio del Paese. Contributo che può poggiare sui due assi portanti dell’industria assicurativa: da un lato la protezione dei cittadini e delle imprese in una logica di partnership pubblico-privato, dall’altro gli investimenti di medio/lungo termine nell’economia reale che però richiede riforme non più rinviabili.

Restiamo disponibili a dare il nostro contributo in questa difficile ma storica operazione di rilancio”.