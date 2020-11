Emanuele Cosimelli nominato Country Manager Finance di MediaWorld

E’ stato designato il manager in azienda, con decorrenza dallo scorso luglio. Giunge da più di dieci anni di esperienza in Sea, società per azioni attiva nella gestione del sistema aeroportuale milanese

Media Markt, corrispondente in Italia come MediaWorld, catena di distribuzione tedesca specializzata nell’elettronica e negli elettrodomestici di consumo appartenente al Gruppo MediaMarktSatur Retail Group, comunica la nomina di Emanuele Cosimelli, nelle vesti di Country Manager Finance (CM Finance). Nella nuova mansione, Cosimelli fa il suo ingresso all’intero del Management Board di MediaWorld Italia, accostandosi a Luca Bradaschia, General Director Sales e Marco Mazzanti, Country Manager Commercial.

Il nuovo CM Finance prende il posto del precedente Cfo, Marco Ortolani, che ha dato le dimissioni all’azienda a fine maggio scorso. Cosimelli è stato immesso in azienda a luglio 2020, dopo più di dieci anni di un profondo percorso lavorativo in ruoli di calibro crescente in SEA, sede dove ha acquisito grandi competenze e dove dapprima, entra come Head of Controlling e, successivamente, a diventare Group Planning and Control Director nel 2017.



In passato, prima ancora della sua esperienza in SEA, il manager si è occupato di consulenza presso Roland Berger e ancor prima, in qualità di analista presso Citigroup. In seguito ai suoi studi, ha conseguito il Cems Master in International Management alla Rsm Erasmus University di Rotterdam.