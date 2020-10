Mercedes-Benz Italia, Eugenio Blasetti diventa responsabile External Affairs

Eugenio Blasetti, nella foto, ha assunto l’incarico di responsabile External Affair di Mercedes-Benz in Italia, in aggiunta al suo ruolo di responsabile Press Relations per Mercedes-Benz Cars and Vans. Cinquantanove anni, romano, sposato con due figli, Eugenio Blasetti inizia la sua carriera professionale in Mercedes-Benz Italia nel 1989 nell’area dell’after sales come consulente economico. Due anni dopo passa alla Direzione Marketing Mercedes-Benz vetture dove, con sempre maggiori responsabilità tra prodotto e comunicazione, ha contribuito a sviluppare la strategia di Mercedes-Benz e smart per il mercato italiano. Nel 2016 ha assunto la responsabilità del settore Press Relations, che ora si estende agli External Affairs and Public Policies. “La passione e lunga esperienza di Eugenio, unite alla sua naturale apertura verso tutto ciò che è innovazione, ne fanno il miglior ambasciatore dei valori che rappresentano oggi il nostro Gruppo. Ed è per noi fondamentale riuscire a condividerli attraverso un costante e costruttivo dialogo con la società, le istituzioni e gli stakeholder”, ha dichiarato Radek Jelinek, Presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia. “Un ruolo di grande responsabilità, strategico per rafforzare la reputazione della nostra azienda e contribuire alla sua performance. Ad Eugenio vanno i miei migliori auguri per questa nuova, impegnativa sfida professionale.”