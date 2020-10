Giovanna Di Tommaso nominata alla guida della direzione commerciale di Basf Italia

Designata la manager presente in azienda già dal 2017, Giovanna Di Tommaso, con un’esperienza pregressa di lungo periodo nel comparto commerciale, con percorsi professionali di importante calibro sia in Italia che all’estero

New entry ai vertici di Basf Italia, prima azienda nel mercato italiano per la produzione di materiali edili altamente tecnologici, caratterizzata da successi ed innovazione al servizio del cliente sin dal 1958. Il Consiglio di amministrazione dell’azienda ha segnato la responsabilità della direzione commerciale a Giovanna Di Tommaso, già a capo di Btc – la divisione di Basf specializzata nella distribuzione di specialità chimiche – per l’Italia e la Grecia.



Di Tommaso sarà alla guida di un team di 280 persone riportando direttamente al ceo. Avrà il compito di incoraggiare le politiche commerciali dell’azienda, fronteggiando le attuali sfide di mercato e incentivando le potenzialità di incremento dei differenti segmenti industriali in cui Basf Italia è presente.

La manager vanta di un lungo percorso nel settore, con esperienze di rilievo sia in Italia che all’estero, dove ha acquisito ruoli di crescente responsabilità in ambito di product development e commerciale. In seguito ai suoi studi, conseguiti con lode e con un programma di formazione in Finance conseguito alla Business School Insead (Francia), ha intrapreso il percorso professionale in Procter & Gamble, dapprima in Belgio e successivamente in Italia, dove ricopre diversi ruoli tecnici e commerciali sino a dirigere il centro di Ricerca e Sviluppo di P&G, all’interno del polo industriale di Pomezia. Nel 2015 passa in 3VSigma con il ruolo di Division Manager per il comparto della Personal and Home Care. Nel 2017 entra in Basf, dove si occupa di dirigere Btc.