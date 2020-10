Unicredit e Bottero, accordo per supportare le aziende della filiera del vetro

UniCredit e Bottero, gruppo industriale cuneese tra i leader mondiali nella progettazione e produzione di impianti per vetro cavo e piano con un fatturato di circa 200 milioni di euro realizzato per il 95% all’estero, hanno siglato un accordo per supportare le aziende e il tessuto imprenditoriale dei territori in cui l’azienda ha le proprie filiere di fornitura al fine di facilitarne la ripartenza dopo l’emergenza indotta dal Covid-19. L’accordo, spiega una nota, prevede la concessione di un plafond creditizio, messo a disposizione da UniCredit Factoring, a beneficio dei fornitori di Bottero, i quali, attraverso la piattaforma U-Factor Confirming, potranno meglio sostenere il proprio ciclo attivo e usufruire di condizioni economiche vantaggiose beneficiando del merito creditizio dell’azienda capofiliera.