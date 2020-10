Volotea, nuova offerta commerciale per le vacanze di Natale

Volotea ha anticipato il lancio della sua nuova offerta commerciale per le vacanze natalizie 2020. Il vettore punta a rafforzare il suo network in Italia, Francia e Spagna e, proprio a Palermo, ha annunciato maggiori frequenze per agevolare gli spostamenti da e per lo scalo durante le festività natalizie. A Punta Raisi, Volotea propone un totale di 15 rotte, 5 internazionali (Bilbao, Lione, Malaga, Nantes e Nizza) e 10 in Italia (Ancona, Bari, Cagliari, Genova, Napoli, Pescara, Torino, Trieste, Venezia e Verona), pari a circa 64.000 posti in vendita (+16% vs lo stesso periodo nel 2019). Sempre nell’ottica di un rafforzamento del suo network, la compagnia ha annunciato oggi anche l’avvio di 10 nuovi collegamenti a livello internazionale. Volotea scenderà così in pista con 143 rotte, 60 delle quali in esclusiva, pari a più di mezzo milione di posti in vendita, registrando così un aumento del 33% nella sua offerta, rispetto allo stesso periodo del 2019. Volotea, che ha reso disponibile la sua offerta per volare dal 17 dicembre 2020 all’11 gennaio 2021, ha rimodulato il proprio network puntando molto sui collegamenti domestici che rappresentano l’82% dei posti offerti nei mesi più freddi. La compagnia, che ha anche incrementato la frequenza delle sue rotte invernali, ha annunciato 10 nuove connessioni, ognuna delle quali prevede 2 voli a settimana.