Simone Rinzivillo pronto per una nuova avventura imprenditoriale: apre la sua agenzia Archetipo

Prende forma da un’ingegnosa manovra del manager che continua la sua strada nel digital marketing, con questo nuovo rivoluzionario progetto imprenditoriale. A breve la formalizzazione

Simone Rinzivillo, a seguito della fondazione della sua agenzia Mamadigital, attiva nella promozione d’immagine di aziende clienti, incentrata nel Marketing digitale, con una profonda conoscenza nel Search Engine Marketing e nella Comunicazione online e acquistata da Mashfrog nel 2017, ha deciso di percorrere questa nuova impresa.

Rinzivillo si sta predisponendo affinché sia tutto pronto per l’apertura della sua nuova agenzia Archetipo, nuovo Gruppo del mercato digital perfezionandosi come partner per l’incremento di pianificazione con lo scopo di acquisire quanto possibile, attraverso l’approccio Data Driven.



La frase “Drive your digital experience” sta ad indicare la sua intenzione nel voler sostenere direttamente i brand nella costruzione della propria identità e presenza digitale con “un approccio integrato. Innovativo. Unico. Data Driven”, si evince dal sito della nuova realtà.

Simone Rinzivillo spiega: «Dopo 15 anni di esperienza nel settore, è forte il desiderio di dare continuità ed evolvere il percorso che mi ha visto al fianco di tanti brand con cui ho avuto il piacere di collaborare. Archetipo nasce in un momento storico particolare, di forti cambiamenti, con un’amplificata attenzione nei confronti del digitale. Io e il mio socio, Claudio Fiorentino, lo riteniamo il momento ideale per portare avanti la visione comune su cui spesso ci siamo confrontati: aiutare le aziende a sfruttare il cambiamento attraverso strategie costruite insieme sulla base dai loro valori ed obiettivi fino ad individuare i touchpoint digitali su cui investire per costruire una digital experience appagante».

In risposta alla domanda che gli è stata posta, in merito a quali siano i punti di forza di Archetipo, Rinzivillo ribadisce: «La nostra metodologia si basa sull’esperienza storica nei canali digital che, ben strutturata e organizzata, è il contesto ideale per valorizzare la creatività, un elemento fondamentale per l’ideazione di strategie coerenti con le caratteristiche uniche di ogni cliente».

«In ogni ambito ci sono le best practices e le opportunità: le prime sappiamo essere sempre quelle, le seconde vanno scovate e, per farlo, favoriamo l’approccio analitico e consulenziale che è nel mio, quindi nostro, DNA», aggiunge il manager.

«Dopo tanti anni in questo settore», prosegue, « lo scopo è di posizionarci velocemente tra le eccellenze del digital marketing dando continuità alla capacità di seguire con efficacia partner importanti. Oggi i nostri clienti sono aziende che operano in settori altamente competitivi e complessi come il Pharma e l’Healthcare».

Rinzivillo non asserisce altro per quel che riguarda Archetipo, posticipando ad un secondo momento, ulteriori dettagli sulla sua offerta e relativa proposizione all’imminente nota stampa che determinerà lo sbarco effettivo dell’agenzia sul mercato.