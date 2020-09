LEGO® Super Mario: il set che riporta i videogiochi nel mondo reale

Dall’incontro tra l’universo dei mattoncini LEGO® e il mondo di Super Mario, il celebre personaggio di Nintendo, è nato LEGO® Super MarioTM, una collaborazione inaspettata che ha acceso l’entusiasmo degli appassionati e la creatività di adulti e bambini. I prodotti della nuova linea, lanciata ad inizio agosto, comprendono uno starter pack, nuove espansioni e personaggi, il tutto caratterizzato da una forte componente tecnologica. Non si tratta di un semplice omaggio al personaggio dei videogiochi più famoso del mondo, LEGO® Super MarioTM è un vero e proprio gioco nel gioco.



Non è il classico set di mattoncini, Super Mario è dotato di led su occhi, bocca e pancia ed uno speaker con cui comunica attraverso voce e suoni. Da un lato c’è la resa estetica dei personaggi e dall’altra l’invito al gioco, alla rielaborazione delle regole che possono essere interpretate per dar vita a molteplici applicazioni e possibilità. Il playset è divertente, creativo e stimolante, gli appassionati potranno giocare da soli o sfidando gli amici. LEGO® Super MarioTM rivoluziona il modo in cui le persone possono interagire portando il divertimento direttamente nel mondo reale per affrontare sfide uniche. La pianificazione media è a cura di Initiative, network di comunicazione del gruppo Mediabrands, e prevede un media mix che combina TV e digital. La campagna digital è cominciata già nella fase di pre lancio e pre ordine del prodotto con una combinazione di attività social e programmatic, queste ultime a cura di Matterkind, la nuova ad tech unit di IPG e con il supporto di Reprise per la declinazione dei materiali di campagna. La comunicazione Tv è diretta al target dei più piccoli, è partita in concomitanza con il lancio del prodotto il 1 agosto ed è tutt’ora on air. Initiative ha supportato il progetto di comunicazione LEGO® Super MarioTM pianificando una strategia media che intercettasse prima gli adulti e poi anche i bambini, nei vari step di comunicazione individuati.

Andrea Sinisi, Managing Director Initiative, commenta:“Il percorso strategico in ambito media che stiamo facendo con LEGO® è in continua evoluzione. Campagna dopo campagna, stiamo sperimentando nuove strade in una logica sempre più digitale ed interattiva all’interno di un settore che si dimostra essere sfidante. Dall’ultimo dato del rapporto elaborato da RepTreck (ex Reputation Institute) LEGO®, in Italia, è il Brand con la più alta reputazione, ci piace pensare che ogni attività e campagna in cui affianchiamo il team LEGO® nel nostro Paese possa essere un piccolo mattoncino utile al consolidamento di questo grande patrimonio valoriale che la marca riesce a rendere tangibile ai suoi customer”.

La creatività della campagna è firmata dal team global LEGO® mentre il doppiaggio è a cura dello studio Torrevado.