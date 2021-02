Al via i Protection Day di Alleanza Assicurazioni

Con l’obiettivo di continuare ad essere vicini ai bisogni delle famiglie italiane, Alleanza Assicurazioni (nella foto, l’a. d. Davide Passero) organizza, anche per il 2021, i “Protection Day – web edition”, seminari dedicati ad informare e sensibilizzare le persone su temi legati alla protection.

In questo nuovo contesto che impone il ripensamento anche degli spazi abitativi, l’evento dal titolo ‘Vuoi scoprire come rendere la tua casa uno spazio confortevole, sicuro e funzionale?’ e incentrato sul tema della protezione della propria casa avrà come relatori Paola Marella, architetto ed esperta di interior design, Tommaso Moroni, Direttore Servizi Cliente di Leroy Merlin e vedrà la partecipazione di Andrea Carbone, Partner e Economista di PROGeTICA – Società di consulenza nell’ambito dell’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

I posti sono limitati, è consigliata la registrazione al seguente link.

Anche per quest’anno, Alleanza intende continuare a favorire una maggiore consapevolezza tra le famiglie italiane su tematiche come risparmio, investimenti, previdenza e protezione attraverso la condivisione di informazioni su prodotti e regole talvolta di difficile comprensione specie nella complessità del contesto economico e sociale attuale.

I Protection Day si inseriscono nel Programma Nazionale di Educazione finanziaria e assicurativa, lanciato a Febbraio 2020 da Alleanza,che si articola in: