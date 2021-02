Operazione Risorgimento Digitale, un evento live sull’uso consapevole della rete

In occasione del ‘Safer Internet Day’, giornata internazionale per l’utilizzo sicuro di Internet, Operazione Risorgimento Digitale – la grande alleanza promossa da TIM e oltre 40 partner di eccellenza per chiudere il digital divide culturale nel Paese -propone un evento live dedicato ai genitori ed educatori per l’uso consapevole della rete in famiglia. Nel corso del ‘Mese per la sicurezza in rete’, promosso dal Ministero dell’Istruzione, partiranno numerosi incontri, webinar e attività formative oltre ad appuntamenti, in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori, per diffondere le opportunità degli strumenti digitali e la sicurezza online.

Si parte oggi con ‘Genitori in rete, consigli per figli social’ il talk show formativo previsto in diretta alle ore 18 su Repubblica.it e sulcanale YouTube del Gruppo TIM: Riccardo Luna ci condurrà alla scoperta di tutto ciò che c’è da sapere per accompagnare i più giovani in rete.

Genitori, docenti ed educatori potranno porre domande agli esperti inviando per tutto il giorno un messaggio di testo o vocale al numero 337 1444410.