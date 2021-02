Wiit, Giuseppe Colosimo nominato Cyber Security

Wiit Spa, azienda leader in erogazione di servizi di Hoster Private and Hybrid Cloud per aziende con necessità di servici di gestione di Applicazioni Critiche e Business Continuity, ha nominato Giuseppe Colosimo nelle vesti di Cyber Security Director.

Colosimo, successivamente al conseguimento dei suoi studi in ingegneria elettronica al Politecnico di Bari, ha inoltre acquisito una borsa di studio nel comparto delle telecomunicazioni in Olivetti Ricerca, specializzato nella progettazione hardware e software. Ha in seguito consolidato una profonda esperienza di oltre vent’anni nel settore lct rivestendo mansioni di calibro crescente in ambito Cyber Security & Young, Ntt Data e AtoS.