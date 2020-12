Condè Nast, Natalia Gamera del Castillo alla guida

Natalia Gamero del Castillo, amministratore delegato di Condè Nast Spagna, è stata nominata amministratore delegato dell’Europa, col compito di coordinare le operazioni in Uk, Francia, Italia, Germania e Spagna, mercati dove Condè Nast raggiunge 100 milioni di persone ogni mese. Lavorerà presso la sede di Londra

Gamero del Castillo risponderà direttamente a Roger Lynch, ceo di Condè Nast e la sua nomina avrà decorrenza a partire dal 1° gennaio. La manager ha rivestito svariate posizioni di importanza in Condè Nast in oltre vent’anni di attività, tra cui quella di amministratore delegato per il comparto Digital in Spagna, ruolo in cui ha guidato l’evoluzione digitale e ha promosso l’innovazione editoriale per accrescere il pubblico.



Precedentemente al suo ingresso in Condè Nast, ha acquisito vari ruoli editoriali, come quello di redattore presso il supplemento El Cultural de El Mundo e si è attivata anche per Via Digital, una delle prima piattaforme televisive in Spagna. Sotto la sua guida, l’audience in Spagna è accresciuta fino ad arrivare a 30 milioni di utenti unici su tutte le piattaforme.