Arte Fiera, cancellata l’edizione 2021

A fronte dello scenario pandemico, e visti gli ultimi provvedimenti emanati dal governo” vengono a mancare le condizioni per organizzare l’edizione 2021 di Arte Fiera secondo i parametri di qualità che la tradizione e il ruolo di questo evento richiedono”: ne dà notizia Bolognafiere.

“Gli ultimi provvedimenti emanati dal Governo per far fronte all’epidemia di Coronavirus vietano lo svolgimento su tutto il territorio nazionale di ogni tipo di manifestazione fieristica perlomeno fino al mese di dicembre- spiega l’ente fieristico bolognese – Al momento è impossibile sapere se le misure verranno estese anche oltre questa data, ma è legittimo pensare che l’attuale situazione di incertezza e difficoltà non sia destinata a esaurirsi in tempi brevi”. Per questo motivo, nel rispetto delle gallerie, dei collezionisti e degli appassionati d’arte, BolognaFiere, in accordo con la Direzione artistica e il Comitato di Selezione, annuncia la decisione di cancellare la prossima edizione di Arte Fiera. “Si tratta di una scelta difficile e dolorosa, ma inevitabile- conclude Bolognafiere – L’appuntamento a Bologna per tutti, espositori e pubblico, è rimandato dunque al 21-23 gennaio 2022, fiduciosi che per allora sarà possibile riproporre la manifestazione in una forma all’altezza delle aspettative”.

Questo non significa che nei prossimi mesi Arte Fiera rimarrà silente. Nelle settimane a venire saranno presentate alcune attività e iniziative con le quali la manifestazione intende tenersi in contatto con i suoi espositori e il suo pubblico, in un lungo cammino condiviso fino all’edizione 2022.